Hautes-Pyrénées

Fêtez la nature avec le Parc national des Pyrénées

2022-05-20 18:00:00 – 2022-05-20 22:00:00

Aucun Hautes-Pyrénées Animation sous la forme d’une balade si la météo le permet, sinon animation en salle. A tous les curieux de Nature, grands et petits, les gardes-moniteurs du Parc national vous proposent de découvrir plusieurs thématique : flore, insectes, chiroptères… Le tout agrémenté d’un concours photo. http://www.fetedelanature.com/ Animation sous la forme d’une balade si la météo le permet, sinon animation en salle. Village AUCUN Aucun

