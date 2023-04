Fêtez la Journée de l’Europe ! Catégorie d’Évènement: île de France

Fêtez la Journée de l’Europe !, 9 mai 2023, . Le mardi 09 mai 2023

de 10h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

La Journée de l’Europe est célébrée le 9 mai dans l’ensemble des États membres. Ce jour-là, en 1950, Robert Schuman présentait sa proposition relative à une organisation de l’Europe. La « déclaration Schuman » est depuis considérée comme l’acte de naissance de l’Union européenne. À cette occasion, la Fête de l’Europe propose des activités et des festivités pour mettre l’UE au premier plan et fédérer les Parisiens. Programme à venir Plusieurs lieux dans Paris Contact :

Clément Dorval / Ville de Paris Drapeaux de l’Union européenne et de la France

