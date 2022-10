Fêtez Halloween en famille à l’école de magie Potions & Co ! Ecole de magie Potions & Co Paris Catégories d’évènement: île de France

Fêtez Halloween en famille à l’école de magie Potions & Co ! Ecole de magie Potions & Co, 30 octobre 2022, Paris. Du dimanche 30 octobre 2022 au mardi 01 novembre 2022 :

mardi, dimanche

de 14h00 à 19h00

. payant 20 euros par personne, ateliers inclus !

Venez découvrir l’école de magie Potions & Co en famille le dimanche 30 Octobre et le mardi 1er novembre de 14H à 19H ! Au programme : De nombreux ateliers magiques, une ambiance maléfique, une boom géante et des potions sanglantes pour les petits et les grands. Venez découvrir l’école de magie Potions & Co en famille le dimanche 30 Octobre et le mardi 1er Novembre de 14H à 19H ! Au programme : De nombreux ateliers magiques, une ambiance maléfique, une boom géante et des potions sanglantes pour les petits et les grands. De nombreux ateliers seront proposés aux enfants de 6 à 13 ans ! Atelier Maquillage

Atelier « Trouve ton nom de sorcier(e) »

Concours de création de pierres tombales

Dégustation de délicieuses potions magiques

Atelier Pêche ta créature

Treak or Treat pour les plus courageux…

Boom endiablée

… Et bien plus encore ! Une borne photo sera installée pour immortaliser ce moment en famille et notre bar à potions restera ouvert pendant toute l’expérience pour les parents Ecole de magie Potions & Co 99 rue Saint Honoré 75001 Paris Contact : https://www.potions-and-co.com www.potions-and-co.com

