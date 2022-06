Fêtes Votives La Ciotat, 15 août 2022, La Ciotat.

Fêtes Votives

Port Vieux La Ciotat Bouches-du-Rhône

2022-08-15 – 2022-08-20

La Ciotat

Bouches-du-Rhône

Un programme riche et plein de surprises sera proposé sur le Port Vieux de La Ciotat à l’occasion des traditionnelles Fêtes Votives.



Lundi 15 Août



Parvis de l’Église Notre Dame de l’Assomption

9h30 : Danse de l’Escolo de la Ribo sur le parvis de l’église Notre Dame.



Port-Vieux

10h-13h : Parade nautique le long des plages

11h15 : Procession et bénédiction des bateaux en mer.

17h : Animations, démonstration de sauvetage et chiens sauveteurs par la SNSM.



Place de l’Escalet

19h30 : Sardinade de la SNSM

P.A.F : 12 euros (menu: sardines, vin, fromage, fruit), pas de réservation.

21h30 : Concours de Barquettes décorées et illuminées – Calfats de l’Escalet



Mardi 16 Août



Place de l’Escalet – Entrée libre

21h30 : Spectacle avec l’Orchestre Almeras. Music-Live

Aujourd’hui, l’Orchestre Alméras Music Live, est bien plus qu’un simple orchestre de variété ou de bal, il nous offre un véritable show de variété avec un visuel très sophistiqué comprenant pas moins de 22 éléments dont 15 sur scène : chanteurs, chanteuses, danseuses et musiciens !

22 : Feu d’artifice



Mercredi 17 Août



Théâtre de la Mer – Port-Vieux

Entrée libre

Spectacle d’humour

21h30 : Le Trio du Rire avec Anthony Joubert, Guy Bertrand et les Imitateurs (Thibaud Choplin & Emma Gattuso).



Jeudi 18 Août



Festivités



Place de l’Escalet

19h : Concours d’Aïet

par le Comité des Fêtes en partenariat avec la Confrérie des Chevaliers de l’Aïet



Port-Vieux

21h : Pégoulade, défilé aux flambeaux

(20h45 : Distribution des lampions devant le Musée Ciotaden).

par le Comité des Fêtes en partenariat avec l’Escolo de la Ribo



Place de l’Escalet – Grauit

21h : Spectacle Cabarêve

par le Comité des Fêtes



Vendredi 19 Août



Théâtre de la Mer – Port-Vieux

Entrée libre

Concours de chant

21h : Catégorie enfants et ados



Samedi 20 Août



Théâtre de la Mer – Port-Vieux

Entrée libre

Finale Concours de chant

21h : Catégorie adulte

Les Fêtes Votives investissent le Port Vieux pour célébrer les traditions provençales.

+33 4 42 83 89 52

La Ciotat

dernière mise à jour : 2022-06-21 par