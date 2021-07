Fêtes Votives La Ciotat, 15 août 2021, La Ciotat.

Fêtes Votives 2021-08-15 – 2021-08-21

La Ciotat Bouches-du-Rhône

Un programme riche et plein de surprises sera proposé sur le Port Vieux de La Ciotat à l’occasion des traditionnelles Fêtes Votives.



Dimanche 15 Août

9h30 : Danse de l’Escolo de la Ribo sur le parvis de l’église Notre Dame.

10h-13h : Parade nautique le long des plages

11h15 : Procession et bénédiction des bateaux en mer.

16h : Animations et démonstration de sauvetage par la SNSM.

21h30 : Concours de barquettes décorées et illuminées.



Lundi 16 Août

21h30 : Spectacle avec le Grand Orchestre Almeras. Entrée libre. Nombre de places limité.

22h : Feu d’Artifice. Tiré de la digue du large sur le site des chantiers navals.



Mercredi 18 Août

20h45 : Pégoulade (défilé aux lampions)

21h30 : Spectacles Trois de la Marine. Comédie Musicale. Opérette de Vincent Scotto. Alibert et René Sarvil. Théâtre de la Mer. Entrée libre. Nombre de places limité.



Jeudi 19 Août

21h30 : Spectacle Cabaret Magic Show. Théâtre de la Mer. Entrée libre dans la limite des places disponibles.



Vendredi 20 Août

21h : Concours de chant de la Ville de La Ciotat. Catégories enfants et ado. Théâtre de la Mer. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.



Samedi 21 Août

21h : Concours de chant de la Ville de La Ciotat. Final catégorie adulte. Théâtre de la Mer. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Les Fêtes Votives investissent le Port Vieux pour célébrer les traditions provençales.

+33 4 42 83 89 52

Un programme riche et plein de surprises sera proposé sur le Port Vieux de La Ciotat à l’occasion des traditionnelles Fêtes Votives.



Dimanche 15 Août

9h30 : Danse de l’Escolo de la Ribo sur le parvis de l’église Notre Dame.

10h-13h : Parade nautique le long des plages

11h15 : Procession et bénédiction des bateaux en mer.

16h : Animations et démonstration de sauvetage par la SNSM.

21h30 : Concours de barquettes décorées et illuminées.



Lundi 16 Août

21h30 : Spectacle avec le Grand Orchestre Almeras. Entrée libre. Nombre de places limité.

22h : Feu d’Artifice. Tiré de la digue du large sur le site des chantiers navals.



Mercredi 18 Août

20h45 : Pégoulade (défilé aux lampions)

21h30 : Spectacles Trois de la Marine. Comédie Musicale. Opérette de Vincent Scotto. Alibert et René Sarvil. Théâtre de la Mer. Entrée libre. Nombre de places limité.



Jeudi 19 Août

21h30 : Spectacle Cabaret Magic Show. Théâtre de la Mer. Entrée libre dans la limite des places disponibles.



Vendredi 20 Août

21h : Concours de chant de la Ville de La Ciotat. Catégories enfants et ado. Théâtre de la Mer. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.



Samedi 21 Août

21h : Concours de chant de la Ville de La Ciotat. Final catégorie adulte. Théâtre de la Mer. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

dernière mise à jour : 2021-07-22 par