Fêtes votives de Roquevaire

Fêtes votives de Roquevaire, 12 août 2022



2022-08-12 – 2022-08-15 Le 12 août : ouverture des fêtes avec le Groupe KAAZ

Le 13 août : concert avec le groupe Big Fish

Le 14 août : concours de contrée à 18h, suivi d’un spectacle cabaret « Milly Swing » plumes, strass et paillettes à 21h

Le 15 août : Cavalcade de la St Eloi St Vincent en matinée

22h concert spectacle avec l’orchestre Orphéa



. La traditionnelle fête votive de Roquevaire est de retour sur le Cours Négrel Féraud. Au programme, cavalcade provençale de la Saint Eloi, Soirée DJ, bals en soirée.

. dernière mise à jour : 2022-06-15 par

