Fêtes Votives de la Saint-Pierre, 5 août 2022, .

Fêtes Votives de la Saint-Pierre



2022-08-05 – 2022-08-11

Programme de la Saint-Pierre



Vendredi 5 Août

20h – Repas dans le centre du village, jambon braisé – Réservations 06 81 83 23 86 / 07 67 45 77 23

21h30 – Soirée DJ Joris sur la place Fernand Arnaud



Samedi 6 Août – 17h – Course Camarguaise Ligue PACA

21h30 – Soirée Mousse sur la place Fernand Arnaud



Dimanche 7 Août

11h – Abrivado de la manade Amista

17h – Concours de manades

21h30 – Bal orchestre B.E. Live Band sur la Place Fernand Arnaud



Lundi 8 Août

17h – 22ème Tau d’Argent dans les arènes

20h – Repas Poulet Basquaise sur la place de l’église avec la participation du Café du Moulin, animation musicale – Réservations 06 81 83 23 86 / 07 67 45 77 23



Mardi 9 Août

12h – Aïoli sous les Halles avec animation musicale – Réservations 06 81 83 23 86 / 07 67 45 77 23



Mercredi 10 Août

9h – 17h – Journée des enfants

21h30 – Spectacle dans les arènes « History of Michael Jackson » – Sans réservation



Jeudi 11 Août

21h30 – Taureau piscine dans les arènes

Fontvieille fête la Saint-Pierre !



Découvrez le programme des Fêtes Votives de la Saint-Pierre 2022 imaginé par le Comité des fêtes et le Club Taurin.

dernière mise à jour : 2022-06-13 par