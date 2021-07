Fêtes Votives Centre ville de Miramas, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Asnières-sur-Seine.

Fêtes Votives

Centre ville de Miramas, le vendredi 23 juillet à 21:00

Une odyssée de quatre jours de tradition en plein cœur de l’été, avec fête foraine en continu. VENDREDI 23 JUILLET Soirée d’ouverture en centre-ville 21h • Parade « Aux 4 coins du monde ». Une centaine d’artistes et musiciens en déambulation sur l’avenue Charles-de-Gaulle Voyage garanti et ambiance carnaval avec les animaux géants, les giga spendo, chars musicaux, troupes déambulatoires aux couleurs de la planète. Avec la participation de l’association Black Mamba et de Li calendrau di Crau SAMEDI 24 JUILLET: Journée Olympiades 11h > 14h • Animation musicale dans les rues du centre ville avec les peñas Li parpagnas lilen et la peña del fuego. 13h30 > 19h • Olympiades en libre accès jusqu’à 17h et challenge des équipes jusqu’à 19h, sur l’avenue Marius Chalve (labyrinthe géant à l’aveugle, faucheuse infernale, hippo gloutons élastiques, parcours commando, ventre qui glisse géant, baby-foot humain…).Dégringolades, performances et fous rires garantis. [Pour participer], constituez votre équipe (6 personnes de plus de 15 ans) et inscrivez-vous avant le 19 juillet : [jf.toiron@mairie-miramas.fr](mailto:jf.toiron@mairie-miramas.fr). 18h > 21h • Animation musicale dans les rues du centre-ville avec les peñas Li parpagnas lilen et la peña del fuego 22h30 • Feu d’artifices – Plan d’eau Saint-Suspi. DIMANCHE 25 JUILLET : Journée camarguaise En centre-ville De 11h à 14h et de 18h à 21h • Animation musicale dans les rues du centre-ville avec les peñas Les Astres aux notes et Meli Melo Au plan d’eau Saint-Suspi 8h45 • Bénédiction des chevaux avec la présence d’Arlésiennes, l’association Laissa Dire, les gardians de Crau et la chorale d’Istres. 11h • Départ de l’Abrivado « Manade Agu ». 13h • Repas grillades. 15h30 • Courses de vaches pour les amateurs et courses de veaux pour les enfants, jeux de gardians. 18h30 • Abrivado. 19h30 • Grillades à la plancha et animation avec Johnny Red, sosie officiel de Johnny Hallyday. 21h • Spectacle équestre « Les Crins Blancs de la Liberté » dans les arènes avec : Les Black Mamba, les cavaliers des Gardians de Crau, Johnny Red, Hervé Maurel et ses Arlésiennes, Trident, dressage Laetitia Trosset, Liberté Camargue, Haute École Manon Lessage et Voltige Liberté. LUNDI 26 JUILLET : Parvis de la mairie 10h > 12h30 • Animations pour les enfants : maquillage, tatouages paillettes, sable magique et sculpture sur ballons.

Voir la description

Une odyssée de quatre jours de tradition en plein cœur de l’été, avec fête foraine en continu.

Centre ville de Miramas Centre Ville Miramas Asnières-sur-Seine Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T21:00:00 2021-07-23T21:30:00