Fêtes vos jeux en Pays d'Uzerche Uzerche

Uzerche

Fêtes vos jeux en Pays d'Uzerche Halle Huguenot Uzerche

2022-05-26 14:00:00 – 2022-05-29 19:00:00

Halle Huguenot Corrèze Uzerche De 14h à 19h – Tarif : 5€ par pers. Journée festive, inclusive, ludique, solidaire et intergénérationnelle.

Espace ludothèque de 7 à 77 ans avec plus de 30 jeux géants en bois.

Espace jeux d’éveil petite enfance de 0 à 4 ans : parcours moteur, piscine à balles, tapis d’éveil, structures gonflables…).

Espace jeux de coopération, d’opposition et d’équilibre de 4 à 77 ans : baby foot humain, ring géant gonflable, circuit gonflable de trottinette, karting à pédales, carabine laser, …).

Espace jeux ludiques de 4 à 77 ans : waiki, foot darts, jeux d’habilité, …).

Espace châteaux gonflables. Buvette et espace détente. De 14h à 19h – Tarif : 5€ par pers. Halle Huguenot Uzerche

Lieu Uzerche Adresse Halle Huguenot Ville Uzerche

