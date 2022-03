Fêtes Renaissance au château de Chamerolles Chilleurs-aux-Bois Chilleurs-aux-Bois Catégories d’évènement: Chilleurs-aux-Bois

Loiret

Fêtes Renaissance au château de Chamerolles Chilleurs-aux-Bois, 23 juillet 2022, Chilleurs-aux-Bois. Fêtes Renaissance au château de Chamerolles Chilleurs-aux-Bois

2022-07-23 10:00:00 – 2022-07-24 18:00:00

Chilleurs-aux-Bois Loiret 5 6 EUR Le temps d’un week-end, le château propose de revivre la Renaissance :

Samedi 23 et dimanche 24 juillet 2022 • Spectacle équestre et acrobaties équestres

+ animations toute la journée sur le harnachement du cheval et l’armure chevalier

• Spectacle d’escrime

• Tir à l’arc

• Reconstitutions

• Campements

• Jeux d’époque

Chilleurs-aux-Bois

