Landes Bascons Samedi 16 juillet : Concours de pêche Casse croûte- Buvette (inscriptions à partir de 8h au lac de Laglorieuse)

Repas sur inscription au 06 95 81 22 02 jusqu’au 9 juillet

A partir de 20h : Repas et animations musicale. Dimanche 17 juillet :

11h : Cérémonie religieuse en la chapelle de Bostens

12h: Hommage au monuments aux morts. Apéritif concert animé par LE BINIOU de Saint Martin d’Oney

