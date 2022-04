Fêtes préhistoriques à Samara La Chaussée-Tirancourt La Chaussée-Tirancourt Catégories d’évènement: La Chaussée-Tirancourt

Somme

Fêtes préhistoriques à Samara La Chaussée-Tirancourt, 13 août 2022, La Chaussée-Tirancourt. Fêtes préhistoriques à Samara La Chaussée-Tirancourt

2022-08-13 – 2022-08-15

La Chaussée-Tirancourt Somme La Chaussée-Tirancourt Animations, reconstitutions et expérimentations archéologiques en costumes d’époque en lien avec l’évolution des techniques artisanales.

+33 3 22 51 82 83 http://www.samara.fr/

La Chaussée-Tirancourt

