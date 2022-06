Fêtes Patronales Saint-Justin, 8 juillet 2022, Saint-Justin.

Fêtes Patronales

Saint-Justin Saint-Justin Landes

2022-07-08 – 2022-07-11

5 EUR Soirée grillades en ouverture des Fêtes le vendredi à 21h et c’est parti pour 3 jours de musique, repas, danse, la Fête à la mode Saint-Justinoise !

Samedi les amateurs de boules ont rdv aux arènes pour un concours de pétanque avec casse croûte avant de retrouver les convives à 13h pour l’Escargolade et, toujours dans les arènes, assister à 17h30 au Concours de cocarde. La soirée Paëlla clôture la journée.

Dimanche, après le concours de pêche, la Messe en musique et l’Apéritif, tous aux arènes à 17h pour la Course Landaise de Compétition.

Le concours de quilles fermera l’édition 2022 des Fêtes le lundi à 15h30 aux arènes.

+33 6 49 07 00 67

