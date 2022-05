Fêtes patronales Montsoué Montsoué Catégories d’évènement: Landes

Montsoué

Fêtes patronales Montsoué, 22 mai 2022, Montsoué. Fêtes patronales Hall Des Sports Arènes Montsoué

2022-05-22 – 2022-05-22 Hall Des Sports Arènes

Montsoué Landes Montsoué Vous ne connaissez pas les fêtes landaises ?

C’est l’occasion d’y goûter en avant-première au mois de mai. Conviviales, gastronomiques, musicales, sportives, tauromachiques, elles ont tout pour plaire.

Vendredi à 20h45 : repas traditionnel (15€ / 9€ -12ans)

Samedi dès 11h : course des Pitchouns, à 12h : bodegas-tapas, 15h : spectacle de marionnettes de la Cie Ceto, 15h30 : repas marche fermier avec Bruno Calvo, 23h30 : soirée non-stop avec DJ Romain.

Dimanche à 11h : messe en musique, 12h15 : apéritif suivi d’un repas Coursayre (20€ / 12€ -12 ans), 14h30 : spectacle Tekema, 17h : course-landaise, 20h : repas de clôture (10€).

Pour des raison d’organisation, nous ne prendrons en compte que les repas réservés avant le 16 mai. Vous ne connaissez pas les fêtes landaises ?

C’est l’occasion d’y goûter en avant-première au mois de mai. Conviviales, gastronomiques, musicales, sportives, tauromachiques, elles ont tout pour plaire.

Pour des raison d’organisation, nous ne prendrons en compte que les repas réservés. +33 6 74 59 94 12 Vous ne connaissez pas les fêtes landaises ?

C’est l’occasion d’y goûter en avant-première au mois de mai. Conviviales, gastronomiques, musicales, sportives, tauromachiques, elles ont tout pour plaire.

Vendredi à 20h45 : repas traditionnel (15€ / 9€ -12ans)

Samedi dès 11h : course des Pitchouns, à 12h : bodegas-tapas, 15h : spectacle de marionnettes de la Cie Ceto, 15h30 : repas marche fermier avec Bruno Calvo, 23h30 : soirée non-stop avec DJ Romain.

Dimanche à 11h : messe en musique, 12h15 : apéritif suivi d’un repas Coursayre (20€ / 12€ -12 ans), 14h30 : spectacle Tekema, 17h : course-landaise, 20h : repas de clôture (10€).

Pour des raison d’organisation, nous ne prendrons en compte que les repas réservés avant le 16 mai. CDF Montsoué

Hall Des Sports Arènes Montsoué

dernière mise à jour : 2022-05-04 par OT Chalosse Tursan

Détails Catégories d’évènement: Landes, Montsoué Autres Lieu Montsoué Adresse Hall Des Sports Arènes Ville Montsoué lieuville Hall Des Sports Arènes Montsoué Departement Landes

Montsoué Montsoué Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montsoue/

Fêtes patronales Montsoué 2022-05-22 was last modified: by Fêtes patronales Montsoué Montsoué 22 mai 2022 Landes Montsoué

Montsoué Landes