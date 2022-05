Fêtes patronales Mimbaste Mimbaste Catégories d’évènement: 40350

Mimbaste 40350 Mimbaste Venez profiter des fêtes de Mimbaste organisées par le Comité des Fêtes. Vendredi :

– 19h30 : remise des clefs à la classe suivie de grillades

– 21h : concert de la Société musicale La Mimbastaise, l’harmonie de Port de Lanne et leur école de musique Samedi :

– 8h : petit déjeuner (7€)

– 8h30 : ball-trap

– 9h : concours de pêche avec lâcher de truites

– 12h : pique-nique

– 17h30 : toro-ball (gratuit)

– 21h : repas champêtre animé par Energy Annimation. Sur réservation. 15 et 19€

– 23h : bal au fronton avec Jean-Mi Animation Dimanche :

– 10h30 : messe en musique avec la Société musicale La Mimbastaise et la chorale Arc en ciel

– 12h : vin d’honneur

– 17h : Course landaise. Ganaderia La Mecque. Cuadrilla Vincent Muiras. Musique : Los Clarineros

