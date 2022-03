Fêtes patronales Eyres-Moncube Eyres-Moncube Catégories d’évènement: Eyres-Moncube

Fêtes patronales au bourg Arènes montées Eyres-Moncube

2022-08-28 17:00:00 – 2022-08-28

Eyres-Moncube Landes Eyres-Moncube Programme 100% coursayre pour le retour des fêtes avec dimanche une course landaise comptant pour le challenge Landes Béarn opposant la Ganaderia Armagnacaise à la Cuadrilla Gaëtan Labaste © Anne Lanta / www.kreaphoto.com

