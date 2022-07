Fêtes patronales d’Eugénie les Bains Eugénie-les-Bains, 11 août 2022, Eugénie-les-Bains.

Fêtes patronales d’Eugénie les Bains

Eugénie-les-Bains Landes

2022-08-11 – 2022-08-15

Eugénie-les-Bains

Landes

12 16 EUR Le Comité des fêtes vous invite à un week-end plus que festif. Il y en aura pour tous les goûts.

– Jeudi à 20h30 : Loto Bingo doté de nombreux lots (buvette, sandwichs et coques)

– Vendredi à 19h30 : remise des clés, à 20h30 : repas spectacle animé par Lady Coco et Cyril Lyns, suivi d’une soirée bodega avec Fun Bodeg’

– Samedi à 14h : Concours de Pétanque, de 14h à 18h : Bubble Foot tournoi 3×3, à 15h : Chasse aux énigmes et Dancefloor pour les enfants, en soirée tous dans la rue avec animations musicales et restauration, Chez Léonie, au Bistrot d’Eugénie et Chez Madeline

– Dimanche à 10h30 : Messe en musique, à 12h : apéritif concert avec La Mayoral, à 17h : Course Landaise de compétition Challenge Landes-Béarn, avec la ganaderia Deyris et la cuadrilla C. Avignon, à 20h : Repas animé par Fun Bodeg’, à 23h : Feu d’Artifice

– Lundi à 9h : rassemblement de voitures anciennes, 12h repas.

©CDF d’Eugénie les Bains

