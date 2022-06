Fêtes patronales de Saint-Thurien Saint-Thurien Saint-Thurien Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Thurien

Fêtes patronales de Saint-Thurien Saint-Thurien, 9 juillet 2022, Saint-Thurien. Fêtes patronales de Saint-Thurien

Place du Centre Saint-Thurien Finistère

2022-07-09 – 2022-07-10 Saint-Thurien

Finistère Saint-Thurien Samedi 20h30 : Bal populaire avec le groupe Electropic.

Apéro BBQ Frites à partir de 18h

Dimanche 10h-18h : Concours de palet Breton

Dès 10h : Baptêmes Auto Moto avec Diaoul Motos pour les afficionados de grosses cylindrés elitennis@hotmail.com +33 6 81 33 95 01 Samedi 20h30 : Bal populaire avec le groupe Electropic.

Apéro BBQ Frites à partir de 18h

Dimanche 10h-18h : Concours de palet Breton

Dès 10h : Baptêmes Auto Moto avec Diaoul Motos pour les afficionados de grosses cylindrés Saint-Thurien

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Thurien Other Lieu Saint-Thurien Adresse Place du Centre Saint-Thurien Finistère Ville Saint-Thurien lieuville Saint-Thurien Departement Finistère

Saint-Thurien Saint-Thurien Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-thurien/

Fêtes patronales de Saint-Thurien Saint-Thurien 2022-07-09 was last modified: by Fêtes patronales de Saint-Thurien Saint-Thurien Saint-Thurien 9 juillet 2022 Place du Centre Saint-Thurien Finistère

Saint-Thurien Finistère