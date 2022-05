Fêtes Patronales de Lagrange Lagrange Lagrange Catégories d’évènement: 40240

Lagrange 40240 Lagrange 14 EUR Trois jours de Fêtes dans une ambiance où règne la convivialité, repas, bandas, animations diverses …

Soirée Disco Bar le vendredi. Samedi Ball-trap de 10h à 17h et Paëlla en soirée à partir de 20h30 avant la soirée Disco-bar. Dimanche, après une randonnée de 10km, apéritif en musique à 12h avant un repas Tapas y Bandas.

