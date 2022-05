Fêtes patronales de la Saint Jean, 26 juin 2022, .

Fêtes patronales de la Saint Jean

2022-06-26 09:00:00 – 2022-06-26 03:00:00

EUR 0 0 Tous en rouge et noir !

Le matin une messe solennelle est donnée à l’église de Saint-Jean-de-Luz suivie à 12h des traditionnels mutxiko sur la place Louis XIV. Le dimanche est véritablement la journée où toutes les générations se réunissent pour profiter de l’apéritif, déjeuner au restaurant et profiter des animations.

Le dimanche soir, un rendez-vous fort est fixé pour clôturer ce magnifique weekend de fêtes avec un spectacle déambulatoire dans les rues de la ville.

Buvettes et restauration dans la plupart des établissements…

Programme complet à venir

