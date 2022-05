Fêtes patronales de la Saint Jean, 25 juin 2022, .

Fêtes patronales de la Saint Jean

2022-06-25 09:00:00 – 2022-06-25 03:00:00

EUR 0 0 Tous en rouge et noir !

La ville recommence à s’animer dès le matin avec la course pédestre des fêtes, pour les plus motivés après une courte nuit. Puis à l’heure de l’apéritif avec des aubades, des poteos et le défilé de bandas et chorales locales. Durant tout l’après-midi, de nombreuses animations ont lieu dont le fameux encierro de toros pour les enfants.

Chants basques, concerts, spectacle de force basque et bandas se succèdent toute la journée et tard le soir.

A ne pas manquer, à 22h, les Feux de la Saint Jean sur le parvis de l’église et sur la place Louis XIV.

Buvettes et restauration dans la plupart des établissements…

Programme complet à venir

dernière mise à jour : 2022-03-03 par