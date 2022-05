Fêtes patronales de la Saint Jean, 24 juin 2022, .

Fêtes patronales de la Saint Jean

2022-06-24 18:00:00 – 2022-06-24 03:00:00

EUR 0 0 Tous en rouge et noir !

Ouverture officielle des fêtes par M. le Maire depuis le balcon de la mairie. Le défilé de la Tamborrada des enfants arrive sur la place Louis XIV où tous les luziens attendent avec impatience le lancement des festivités.

S’en suivront pendant 3 jours et dans toute la ville : animations musicales avec des bandas, fanfares et musiques vivantes, concerts – animations sportives avec diverses compétitions, course pédestre – animations culinaire avec notamment le concours d’omelette – animations pour les enfants avec l’encierro de toro, jeux de force basque, ateliers créatifs – feux et messe de la St Jean – buvettes et restauration dans la plupart des établissements…

Programme complet à venir

dernière mise à jour : 2022-03-03 par