Urrugne Urrugne Pyrénées-Atlantiques, Urrugne Fêtes Patronales de la Bixintxo Urrugne Urrugne Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Urrugne

Fêtes Patronales de la Bixintxo Urrugne, 5 septembre 2021, Urrugne. Fêtes Patronales de la Bixintxo 2021-09-05 – 2021-09-05

Urrugne Pyrénées-Atlantiques Urrugne à 10h00 : animations pour les enfants

à 10h45 : Zo Zongo

à 12h00 : apéritif village avec les Bertsu

à 13h00 : Burrunba Txarranga

à 17h30 : Concert avec Kalakan

à 21h15 : Concert avec Xiberoots

+33 6 67 36 87 45

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Urrugne Autres Lieu Urrugne Adresse Ville Urrugne lieuville 43.36284#-1.69785