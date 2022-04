Fêtes patronales de Cère Cère, 29 avril 2022, Cère.

Fêtes patronales de Cère Cère

2022-04-29 – 2022-05-01

Cère Landes Cère

« Que ban a la heste, dansa, canta, bébe un beyre entré amics »

Non, nous n’avons pas oublié ces mots, ils nous ont manqués, nous les avons espérés durant ces deux longues années….

Le village de Cére retrouve, enfin, ses couleurs de Fête du 29 avril au 1er mai.

Cére en fête et ses bénévoles vous proposent des animations pour petits et grands avec le retour du clown Bigoudi, notre marche traditionnelle, des jeux de plein air, démonstration de cheerleading, balade en poneys, manèges, grillades et diner festif, théâtre sans oublier la musique ….

Nous vous attendons, nombreux, pour des moments de joie et de partage, bringuer, s’amuser, trinquer…

+33 6 61 80 73 31

dernière mise à jour : 2022-04-14 par OT Cœur Haute Lande