Fêtes patronales de Castandet Castandet Castandet Catégories d’évènement: Castandet

Landes

Fêtes patronales de Castandet Castandet, 8 juillet 2022, Castandet. Fêtes patronales de Castandet

Castandet Landes

2022-07-08 – 2022-07-11 Castandet

Landes Castandet Les fêtes patronales de Castandet sont de retour après 2 ans d’absence. Le comité des fêtes vous a préparé un programme bine rempli pour fêter le village et ses habitants. Repas, soirée dansante, concours de pêche ou encore course landaise … profitez de 4 jours de fêtes à Castandet. Les fêtes patronales de Castandet sont de retour après 2 ans d’absence. Le comité des fêtes vous a préparé un programme bine rempli pour fêter le village et ses habitants. Repas, soirée dansante, concours de pêche ou encore course landaise … profitez de 4 jours de fêtes à Castandet. Les fêtes patronales de Castandet sont de retour après 2 ans d’absence. Le comité des fêtes vous a préparé un programme bine rempli pour fêter le village et ses habitants. Repas, soirée dansante, concours de pêche ou encore course landaise … profitez de 4 jours de fêtes à Castandet. Comité des fêtes

Castandet

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Castandet, Landes Autres Lieu Castandet Adresse Castandet Landes Ville Castandet lieuville Castandet Departement Landes

Castandet Castandet Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castandet/

Fêtes patronales de Castandet Castandet 2022-07-08 was last modified: by Fêtes patronales de Castandet Castandet Castandet 8 juillet 2022 Castandet Landes

Castandet Landes