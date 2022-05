Fêtes patronales de Bordères et Lamensans Bordères-et-Lamensans Bordères-et-Lamensans Catégories d’évènement: Bordères-et-Lamensans

Landes

Fêtes patronales de Bordères et Lamensans

2022-05-07 – 2022-05-08

2022-05-07 – 2022-05-08

Bordères-et-Lamensans Landes Bordères-et-Lamensans Samedi 7 mai :

16h : Course Landaise – 10€

20h : Repas, Inscription avant le 5 mais au 06 85 29 98 20 ou au 06 31 13 72 11 Dimanche 8 mai :

9h30 : Tournoi de foot au Cityparc . Inscription au 07 85 98 37 46

10h30 : Messe

11h45 : Cérémonie au Monument aux Morts

12h : Apéritif offert par la municipalité

Bordères-et-Lamensans

