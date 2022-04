Fêtes patronales Cauna Cauna Catégories d’évènement: Cauna

Landes

Fêtes patronales Cauna, 26 août 2022, Cauna.

2022-08-26 10:30:00 – 2022-08-28 02:00:00

Cauna Landes Cauna Le Comité vous a concocté un programme un programme festif !

Vendredi 20h30 – loto

Samedi 10h – Marche (2 parcours), 12h – repas, 15h – spectacle pour enfants

Toute la journée – Quilles

20h30 – dîner spectacle avec le groupe NEXT, 23h30 – Bodega

Dimanche 11h – Messe en musique, 12h – Apéritif concert, 13h – Moules frites, 15h – Vélos fleuris, Fin d'après-midi : détente, Bodéga

Dimanche 11h – Messe en musique, 12h – Apéritif concert, 13h – Moules frites, 15h – Vélos fleuris, Fin d’après-midi : détente, Bodéga +33 5 58 76 11 80 Le Comité vous a concocté un programme un programme festif !

Dimanche 11h – Messe en musique, 12h – Apéritif concert, 13h – Moules frites, 15h – Vélos fleuris, Fin d’après-midi : détente, Bodéga Cauna

