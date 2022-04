FETES PATRONALES Castelnau-Tursan, 8 juillet 2022, Castelnau-Tursan.

FETES PATRONALES Castelnau-Tursan

2022-07-08 20:00:00 – 2022-07-11 03:00:00

Castelnau-Tursan Landes

EUR 15 15 * Vendredi 19h : repas coursayre (assiette composée, manchons / pomme de terre, dessert, café et vin compris, 10€), 21h30 : Course landaise avec la Cuadrilla Armagnacaise – Musique Los Faiences de Samadet, 14€)

* Samedi 8h30 : randonnée pédestre, 21h : beefsteak traditionnel (garbure, daube , steack / frites, dessert, café et vin compris, 5€)

* Dimanche 10h30 : messe en musique, 12h : apéritif suivi d’un repas (15€)

* Lundi 21h : omelette piperade (6€)

+33 067275558

Castelnau-Tursan

