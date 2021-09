Castel-Sarrazin Castel-Sarrazin CASTEL SARRAZIN, Landes Fêtes patronales Castel-Sarrazin Castel-Sarrazin Catégories d’évènement: CASTEL SARRAZIN

Landes

Fêtes patronales Castel-Sarrazin, 4 septembre 2021, Castel-Sarrazin. Fêtes patronales 2021-09-04 – 2021-09-04

Castel-Sarrazin Landes Castel-Sarrazin Après une année d’absence, le village renouera avec la fête.

Au programme: 17h00 : COURSE LANDAISE DE PREMIERE CATEGORIE avec la Ganaderia Deyris et la cuadrilla Christophe AVIGNON. Animation musicale: Société Musicale Amolloise. Débisaïre : Didier Goeytes

Réservez dès à présent vos billets sur la billeterie en ligne: https://www.helloasso.com/…/evenements/course-landaise

20h30 : GRAND REPAS DES FÊTES à la salle polyvalente.

