Audignon 40500 Audignon * Vendredi : 20H Soirée Tapas/bodega

* Samedi : 09H Randonnée pédestre, 12H Repas buffet froid, 15H Concours de pétanque en doublette, 20H Entrecôtre/Frites

* Dimanche : 11H : Messe en musique, 12H : Repas coursayre Paella, 17H : Course landaise de compétition formelle Ganadéria Dargelos Cuadrilla Alexandre Duthen * Vendredi : 20H Soirée Tapas/bodega

+33 6 23 68 36 07

