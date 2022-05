Fêtes patronales, 2 septembre 2022, .

Fêtes patronales

2022-09-02 – 2022-09-04

Chaque année, à Châteaulin, les fêtes patronales marquent la fin de la saison estivale et sonnent la rentrée des classes. Au programme : fêtes foraine sur les quais du vendredi au dimanche, feu d’artifice tiré du viaduc vers 23h le vendredi soir, animations quai Robert Alba et plateau de la petite gare, course pédestre « Les foulées Châteaulinoise » le samedi et messe du pardon à l’église Notre-Dame le dimanche matin.

+33 2 98 86 60 32

Chaque année, à Châteaulin, les fêtes patronales marquent la fin de la saison estivale et sonnent la rentrée des classes. Au programme : fêtes foraine sur les quais du vendredi au dimanche, feu d’artifice tiré du viaduc vers 23h le vendredi soir, animations quai Robert Alba et plateau de la petite gare, course pédestre « Les foulées Châteaulinoise » le samedi et messe du pardon à l’église Notre-Dame le dimanche matin.

dernière mise à jour : 2022-05-20 par