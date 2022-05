Fêtes patronales, 25 juin 2022, .

Fêtes patronales

2022-06-25 – 2022-06-25

10h "Trobairiz" mini spectacle et atelier d'initiation au cirque sur la place Saint-Jean pour petits et grands (repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps)

17h défilé de chars

19h estanquet (sans réservation)

23h feu d’artifice sonorisé

23h30 bal animé par le podium Manhattan

Fête foraine

Menu 1 estanquet : nuggets ou saucisses, frites, fromage, dessert et café.

Menu 2 estanquet : axoa de porc “maison” (la Main à la Pâte), frites, fromage, dessert et café.

Menu enfant estanquet : nuggets ou saucisses, frites et dessert.

