Fêtes Pâques du Cercle de l’Amitié de Dégagnac- Salviac Rampoux, dimanche 17 mars 2024.

Le Cercle de l’Amitié Dégagnac-Salviac vous invite a participer à la traditionnelle Coque de Pâques.

Nous fêterons Pâques avec la traditionnelle Coque le dimanche à la salle des fêtes de SALVIAC.

Dégustation Coque et cidre, animation Chorale Saint-Martial de Nabirat.

Pour des raisons d’organisation et de commande des pâtisseries, veuillez confirmer votre participation au plus tard le 9 mars . .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 14:30:00

fin : 2024-03-17

Salle l’Ostal

Rampoux 46340 Lot Occitanie

