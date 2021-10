Fêtes Normandes – Vies de Châteaux Evreux,27000, 2 octobre 2021, Évreux.

Vies de châteaux —————- **? Place du Général de Gaulle** Les Fêtes Normandes plongent cette année dans les vies de châteaux, du Moyen Âge à l’Âge Classique, sous la protection de l’illustre Guillaume le Conquérant, né au château de Falaise, ville invitée d’honneur. Maquettes, animations, expositions, tablettes tactiles, découvrez le château médiéval Guillaume le Conquérant, (l’un des tout premiers châteaux normands), tel qu’il devait être au XIIe siècle, et bien d’autres trésors de la ville de Falaise. [Château de Falaise – Guillaume le Conquérant](https://www.chateau-guillaume-leconquerant.fr/) ### Salle de banquet Jonglerie, musique, danse, théâtre… C’est jour de fête au château du seigneur et de sa dame. Reconstitution d’une salle de banquet, présentation de la cuisine médiévale, évocation du rôle de chacun des serviteurs, dont l’écuyer tranchant… ### Basse cour Au Moyen Âge, beaucoup travaillent à l’extérieur de l’édifice. Découverte de l’artisanat médiéval : herboristerie, miellerie, faiseur de son, savetier, coulage de bronze… ### Châteaux normands du XIIe au XVIIIe siècle La Normandie compte encore plus de 200 châteaux. Exposition en photos et en histoire d’une douzaine d’entre eux, dont celui de Falaise, de Gaillon ou encore de château Gaillard. Danses Renaissance par le château de Gaillon. ### Machines de siège Au Moyen Âge, il arrive que l’on perde son château ou qu’on veuille s’en approprier un autre. Pour ce faire, rien de tel que les machines de siège. ### Jardins et carrosses Carrosses des XVIIe et XVIIIe siècles, chaise à porteur et jardin à la française feront l’admiration des visiteurs de la Marquise. ### Salon d’apparat Avec l’invention de la poudre, disparaissent peu à peu les donjons et les châteaux forts, au profit de constructions plus raffinées et richement décorées. Animations musicales, jeux d’esprit, jeux de table, Madame la Marquise reçoit dans son salon d’apparat et dans son boudoir, dans lequel trône son légendaire cabinet de curiosités… ### Miss France ambassadrice d’Octobre rose La Normande Amandine Petit, Miss France 2021, viendra le samedi de 14h30 à 16h30 sur le stand de la Ligue contre le cancer pour lancer Octobre rose et signer des autographes (entrée square Brassens). [Octobre Rose](https://www.cancerdusein.org/octobre-rose/octobre-rose) Les spectacles ————– ? cour du musée ### « Fabliaux » 11h30 samedi 14h samedi et dimanche Farces du Moyen Âge. (30 minutes) ### « À l’École de Molière » 15h Extraits des scènes les plus truculentes de Molière, dans lesquelles domine le comique du geste, héritage de la farce et de la Commedia dell’arte. (30 minutes). À partir de 6 ans ### « D’Artagnan s’en va-t-en guerre » 16h05 (première partie) 16h50 (seconde partie) Spectacle comique mêlant combats, chants, danses et marionnettes. (20 minutes par partie) ? Parvis de la cathédrale ### Sanson, le bourreau 11h45 14h30 16h30 Découverte humoristique de la justice médiévale où le public devient gibier de potence. (30 minutes) ? Musée d’Évreux ### « Instagram spot » Prenez la pose en vous inspirant des portraits du 1er étage du musée et célébrez l’ouverture de son compte Instagram, en participant à son jeu concours. ### « Archimusée » 14h30 dimanche 15h30 dimanche Visite en famille de l’ancien palais médiéval qui abrite aujourd’hui le musée. (30 minutes) ? Square Georges Brassens Faites-vous-même le spectacle Venez-vous faire photographier en costume médiéval. ? Place Sepmanville Le Vœu du Paon 14h45 16h40 Théâtre, musique, jonglerie, chant, danses, combat, parodie de joute… sont au menu de ce banquet, au cœur du Moyen Âge. (40 minutes). Les concerts ———— musicien du moyen age ? Parvis de la cathédrale Samedi 2 octobre 11h30 et 14h : Swingadjos (jazz manouche) 15h30 : Thomas Schoeffler (blues, rock, folk) 17h30 : Bafang (African blues) Dimanche 3 octobre 11h30 : José Butez (reprises Britpop) 14h30 : King Biscuit (neo blues) 16h30 : Thomas Schoeffler (blues, rock, folk) ? Parking des Douves Kasper et son piano mobile (reprises de chansons populaires, mélodies classiques, rock) À la table des rois ——————- ### Les saveurs du palais ? Square Georges Brassens (prés du théâtre) Démonstrations culinaires et dégustations royales avec les ” Toques chefs normands “ À 12h, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30. (45 minutes par démonstration) Brasseurs restauration gourmande ? Parvis de la cathédrale / parking des Douves (abords de la cathédrale) ### Marché des producteurs normands ? Parking des douves (abords de la cathédrale) Produits de la mer, fromages, cidre, pommes, fruits rouges, miel, confitures, escargots, viandes, volailles charcuteries, huiles, tisanes, épices… ### Village artisanal médiéval ? Parvis de la cathédrale 11 ateliers : machines de sièges, vêtements, calligraphie, sculpture sur pierre, métiers à cordes, enluminure, cire, cuir, cottes de maille, bourses en cuir. ### Balades en calèche ? Rue de l’Horloge Bienvenue en Normandie ———————- ? Jardin de l’Évêché (à côté de la cathédrale) Des destinations touristiques normandes par dizaines, mais aussi des dégustations, animations, jeux concours… ### Si Évreux m’était conté ? Comptoir des loisirs Exposition sur le comté d’Évreux, ses comtes, ses comtesses et leurs châteaux… Maquillage pour enfants, « Princesse et prince ». ### Littérature normande ? Square Georges-Brassens Espace libraires / auteurs. ### Musique médiévale ? Parvis de la cathédrale Avec la troupe Saltabraz ### Juste pour les enfants ? Jardin de l’Évêché (côté cathédrale) Jeux du moyen âge : agilité, exercice, lancer, plateaux … Parcours du petit chevalier . Ferme médiévales bouffon du roi Stationnement des riverains

Les Fêtes Normandes plongent cette année dans les vies de châteaux, du Moyen-Âge à l’Âge Classique, sous la protection de Guillaume le Conquérant, né au château de Falaise, ville invitée d’honneur.

