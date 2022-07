Fêtes nautiques de Bommes Bommes Bommes Catégories d’évènement: Bommes

Gironde

Fêtes nautiques de Bommes Bommes, 19 août 2022, Bommes. Fêtes nautiques de Bommes

Base nautique Le Tachon Bommes Gironde Le Tachon Base nautique

2022-08-19 – 2022-08-22

Le Tachon Base nautique

Bommes

Gironde Bommes 16 16 EUR VENDREDI 19 – À partir de 19h

Soirée féria, tous en rouge et blanc ! SAMEDI 20

15h : Stade langonnais rugby féminin, initiation gratuite pour tous.

19h30 : repas champêtre animé par Kélino Déon, 15€ vin compris.

22h : western party, déguisements et accessoires obligatoires ! DIMANCHE 21

9h30 : messe en plein air sur les bords du Ciron

9h30 : rallye auto, sur inscription au 0556761175

12h : plateaux repas (inscriptions obligatoires à la mairie de Bommes)

13h30 : Lilian le magicien

14h30 : déambulation de danse le long du Ciron

15h30 : défilé de canoës fleuris

17h30 : démonstration de danse par Deep Move

21h : bal gratuit LUNDI 22

15h : jeux gratuits pour enfants

19h : banda Los Gaujos

19h30 : escargolade (réservation sur place)

21h30 : défilé de canoës aux lampions le long du Ciron suivi du grand spectacle pyrotechnique (son et lumière et feu d’artifice)

Le Tachon Base nautique Bommes

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

