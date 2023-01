Fêtes Musicales en Touraine – La dernière escale de la folle journée Tours Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire La Dernière escale de la Folle Journée qui suit le rendez-vous de Nantes (du 1er au 5 février 2023) filera le thème de l’Ode à la Nuit lors de quatre concerts les 7 et 8 février, salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Tours.

Les artistes invités : Violaine Despeyroux alto, Raphaël Pidoux violoncelle, Luis Fernando Pérez piano, le Quatuor Hanson, quatuor à cordes, le Trio Hélios, trio avec piano et le Geister Duo, duo de piano, feront briller la nuit tourangelle d'œuvres célèbres ou à découvrir, toutes dictées par la rêverie nocturne.

