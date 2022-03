Fêtes Musicales de Corbigny Corbigny, 7 août 2022, Corbigny.

Fêtes Musicales de Corbigny Centre bourg Abbaye de Corbigny Corbigny

2022-08-07 19:00:00 – 2022-08-14 Centre bourg Abbaye de Corbigny

Corbigny Nièvre Corbigny

Mettre en résonance le grand répertoire avec la création contemporaine et les musiques métissées. Mêler les époques et les genres. Faire jouer ensemble jeunes interprètes émergents et musiciens confirmés. Partager les émotions de manière amicale avec les amateurs de musique de toutes les générations. Ne rien céder sur la qualité des propositions. Investir de nouveaux lieux. Faire des surprises.

Telles sont quelques-unes des raisons qui peuvent expliquer la remarquable longévité des Fêtes Musicales de Corbigny, un festival qui espère pouvoir fêter ses trente ans en 2022 !

Retrouvez toute la programmation prévue pour l’édition des 30 ans sur le site internet.

contact@fetesmusicalesdecorbigny.eu +33 3 86 20 22 78 https://www.fetesmusicalesdecorbigny.eu/

Mettre en résonance le grand répertoire avec la création contemporaine et les musiques métissées. Mêler les époques et les genres. Faire jouer ensemble jeunes interprètes émergents et musiciens confirmés. Partager les émotions de manière amicale avec les amateurs de musique de toutes les générations. Ne rien céder sur la qualité des propositions. Investir de nouveaux lieux. Faire des surprises.

Telles sont quelques-unes des raisons qui peuvent expliquer la remarquable longévité des Fêtes Musicales de Corbigny, un festival qui espère pouvoir fêter ses trente ans en 2022 !

Retrouvez toute la programmation prévue pour l’édition des 30 ans sur le site internet.

Centre bourg Abbaye de Corbigny Corbigny

dernière mise à jour : 2022-03-18 par