Fêtes maritimes au Légué Plérin, 9 juillet 2022, Plérin.

Fêtes maritimes au Légué

Place de la Résistance Port du Légué Plérin Côtes d’Armor Port du Légué Place de la Résistance

2022-07-09 09:00:00 – 2022-07-10 19:00:00

Port du Légué Place de la Résistance

Plérin

Côtes d’Armor

Plérin

Différents espaces ont été imaginés :

La scène Bat’O proposera des concerts légers… sur un bateau;

Kabaret invitera le public à s’immerger dans différents univers ludiques et étonnants (bus, caravane…) et accueillera des spectacles interactifs et loufoques.

Pour les amoureux des jeux et de lecture, la ludothèque et la médiathèque permettront de faire une pause bien méritée.

Non loin du pont tournant, Quai’S enflammera l’espace avec des concerts aux sonorités antillaises, jazz ou rock.

Les quais seront animés par les associations et par un marché artisanal, organisé sur le thème de la mer et de la Bretagne.

Scen’O, la grande scène, animée d’un écran à Led, fera voyager le visiteur des contrées celtiques aux saveurs musicales québécoises.

Retour aux traditions, un fest-noz épicé et un set DJ Breizh feront bouger petits et grands.

Enfin, on ne pouvait échapper au jeu de mot Bull’O, pour s’associer au festival Bulles à Croquer, organisé par l’association 212, de l’autre côté de la rive.

Pour la journée du dimanche, le public retrouvera la traditionnelle brocante associée au rassemblement de véhicules anciens.

https://www.ville-plerin.fr/

Différents espaces ont été imaginés :

La scène Bat’O proposera des concerts légers… sur un bateau;

Kabaret invitera le public à s’immerger dans différents univers ludiques et étonnants (bus, caravane…) et accueillera des spectacles interactifs et loufoques.

Pour les amoureux des jeux et de lecture, la ludothèque et la médiathèque permettront de faire une pause bien méritée.

Non loin du pont tournant, Quai’S enflammera l’espace avec des concerts aux sonorités antillaises, jazz ou rock.

Les quais seront animés par les associations et par un marché artisanal, organisé sur le thème de la mer et de la Bretagne.

Scen’O, la grande scène, animée d’un écran à Led, fera voyager le visiteur des contrées celtiques aux saveurs musicales québécoises.

Retour aux traditions, un fest-noz épicé et un set DJ Breizh feront bouger petits et grands.

Enfin, on ne pouvait échapper au jeu de mot Bull’O, pour s’associer au festival Bulles à Croquer, organisé par l’association 212, de l’autre côté de la rive.

Pour la journée du dimanche, le public retrouvera la traditionnelle brocante associée au rassemblement de véhicules anciens.

Port du Légué Place de la Résistance Plérin

dernière mise à jour : 2022-06-25 par