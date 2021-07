Villeneuve-de-Marsan Villeneuve-de-Marsan Landes, Villeneuve-de-Marsan Fêtes Locales Villeneuve-de-Marsan Villeneuve-de-Marsan Catégories d’évènement: Landes

Fêtes Locales Villeneuve-de-Marsan, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Villeneuve-de-Marsan. Fêtes Locales 2021-07-31 – 2021-08-02

Repas, concerts, spectacles, courses landaises, chasse aux trésors, tous les ingrédients sont réunis pour que les Fêtes de Villeneuve soient belles et conviviales. Le certificat sanitaire est aussi invité à la fête, ne l'oubliez pas.

