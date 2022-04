Fêtes locales Toulouzette Toulouzette Catégories d’évènement: Landes

Toulouzette Landes Toulouzette Au programme : un repas côte à l’os, une course landaise et bien d’autres activités !

9h à 17h, vide-grenier organisé par l’association l’Age d’or. Au programme : un repas côte à l’os, une course landaise et bien d’autres activités !

