Fêtes locales Thèze Thèze Catégories d’évènement: 64450

Thèze

Fêtes locales Thèze, 24 juin 2022, Thèze. Fêtes locales Thèze

2022-06-24 – 2022-06-24

Thèze 64450 Thèze EUR 0 0 Ouverture des fêtes.

19h : pot des associations (au stade).

20h : marché des producteurs (au stade). De l’entrée au dessert, composez vous-même votre repas avec différents producteurs.

21h : finale du Top 14 sur écran géant 3×2 (au stade).

22h : groupe Les Allumettes pour une ambiance rétro. Ils revisitent et réarrangent la chanson française avec humour et convivialité !

00h : bal Festy Night année 80. Ouverture des fêtes.

19h : pot des associations (au stade).

20h : marché des producteurs (au stade). De l’entrée au dessert, composez vous-même votre repas avec différents producteurs.

21h : finale du Top 14 sur écran géant 3×2 (au stade).

22h : groupe Les Allumettes pour une ambiance rétro. Ils revisitent et réarrangent la chanson française avec humour et convivialité !

00h : bal Festy Night année 80. Ouverture des fêtes.

19h : pot des associations (au stade).

20h : marché des producteurs (au stade). De l’entrée au dessert, composez vous-même votre repas avec différents producteurs.

21h : finale du Top 14 sur écran géant 3×2 (au stade).

22h : groupe Les Allumettes pour une ambiance rétro. Ils revisitent et réarrangent la chanson française avec humour et convivialité !

00h : bal Festy Night année 80. Comité des fêtes

Thèze

dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Catégories d’évènement: 64450, Thèze Other Lieu Thèze Adresse Ville Thèze lieuville Thèze Departement 64450

Thèze Thèze 64450 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/theze/

Fêtes locales Thèze 2022-06-24 was last modified: by Fêtes locales Thèze Thèze 24 juin 2022 64450 Thèze

Thèze 64450