Saint-Geours-de-Maremne Landes Saint-Geours-de-Maremne Pour ce long week-end de Pâques, rendez-vous à Saint Geours de Maremne ! Le comité des fêtes vous propose des animations riches et variées qui raviront petits et grands. Concert, repas, spectacle de clown, concours de belote, feu d’artifice … A vous de choisir ! Nous vous attendons du vendredi 15 au lundi 18 avril pour profiter ensemble de nos fêtes patronales. Après deux ans d’absence, les fêtes de St Geours de Maremne sont de retour ! Bonne humeur et convivialité au programme. Pour ce long week-end de Pâques, rendez-vous à Saint Geours de Maremne ! Le comité des fêtes vous propose des animations riches et variées qui raviront petits et grands. Concert, repas, spectacle de clown, concours de belote, feu d’artifice … A vous de choisir ! Nous vous attendons du vendredi 15 au lundi 18 avril pour profiter ensemble de nos fêtes patronales. Comité des fêtes St Geours de Maremne

