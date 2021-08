Fêtes locales Serres-Castet, 28 août 2021, Serres-Castet.

Fêtes locales 2021-08-28 12:00:00 – 2021-08-29

Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques Serres-Castet

12h : vin d’honneur. Annonce du palmarès du concours “maisons, terrasses et balcons fleuris”.

13h30 : course cycliste “grand prix de Serres-Castet” organisée par le sprinter club. Départ et arrivée devant la gendarmerie.

Durant toutes les fêtes, manèges pour les enfants au Par Liben.

Comité des fêtes

