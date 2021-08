Serres-Castet Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques, Serres-Castet Fêtes locales Serres-Castet Serres-Castet Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Serres-Castet

Fêtes locales Serres-Castet, 28 août 2021, Serres-Castet. Fêtes locales 2021-08-28 15:00:00 – 2021-08-29

Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques 15h : rencontre amicale de rugby au stade henri Marracq – AS pont Long/Gujan-Mestras

Après midi : escape games au parc Liben par le comité des fêtes

19h30 à minuit : Bodega de l’AS Pont Long au parc Liben. 15h : rencontre amicale de rugby au stade henri Marracq – AS pont Long/Gujan-Mestras

