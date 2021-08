Serres-Castet Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques, Serres-Castet Fêtes locales Serres-Castet Serres-Castet Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques Pique-nique animé par Easy Fiesta – annulation en cas d’intempérie.

Vente de boissons et de sandwiches par le comité des fêtes.

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Serres-Castet Autres Lieu Serres-Castet Adresse Ville Serres-Castet lieuville 43.38693#-0.35693