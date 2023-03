Fêtes locales Serres-Castet Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

Fêtes locales, 25 août 2023, Serres-Castet

Basses-Pyrénées Programme en cours de réalisation.

Spectacle le soir dans la salle polyvalente sera un hommage à Johnny Hallyday, interprété par Johnny Vegas (réel sosie de la star).

Feu d’artifice (tiré depuis le stade). Programme en cours de réalisation.

