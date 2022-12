Fêtes locales Sainte-Colome Sainte-Colome Sainte-Colome Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Sainte-Colome

Fêtes locales Sainte-Colome, 17 mars 2023, Sainte-Colome Sainte-Colome. Fêtes locales Sainte-Colome Pyrénées-Atlantiques

2023-03-17 20:00:00 – 2023-01-13 Sainte-Colome

Pyrénées-Atlantiques Sainte-Colome 20h : Repas du village

A partir de minuit : Bal animé par le podium Insomnia jusqu’à 4h00 20h : Repas du village

A partir de minuit : Bal animé par le podium Insomnia jusqu’à 4h00 +33 6 02 00 94 05 mairie

Sainte-Colome

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Sainte-Colome Autres Lieu Sainte-Colome Adresse Sainte-Colome Pyrénées-Atlantiques Ville Sainte-Colome Sainte-Colome lieuville Sainte-Colome Departement Pyrénées-Atlantiques

Fêtes locales Sainte-Colome 2023-03-17 was last modified: by Fêtes locales Sainte-Colome Sainte-Colome 17 mars 2023 Pyrénées-Atlantiques Sainte-Colome Sainte-Colome Pyrénées-Atlantiques Sainte-Colome Pyrénées-Atlantiques

Sainte-Colome Sainte-Colome Pyrénées-Atlantiques