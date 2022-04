Fêtes locales Sainte-Colombe, 22 avril 2022, Sainte-Colombe.

Fêtes locales Sainte-Colombe

2022-04-22 – 2022-04-24

Sainte-Colombe Landes Sainte-Colombe

Vendredi 22 avril

20h : repas communal 15€ adultes et 8€ jusqu’à 10 ans

23h : soirée bodega Années 80 sous chapiteau

Samedi 23 avril

Randonnée caritative au profit de la Holi. Circuit pédestre 10 km (4€ ) et VTT 30 km (6€).

8h30 : inscriptions

9h : départ

13h : repas steak-frites 12€ adultes et 5€ jusqu’à 10 ans

16h30 : grande course landaise formelle – Ganaderia Deyris 13€ adultes, licenciés 5€ et gratuit -16 ans

20h : repas paella 10€

23h : soirée bodega géante dans le Hall des sports animée par DJ Romain

Dimanche 24 avril :

13h : repas du festayre 15€ adultes, 8€ enfants jusqu’à 10 ans

A partir de 13h : jeux gonflables et maquillages pour les enfants

14h : concours de pétanque communal

A partir de 18h : Beer pong au Hall des sports et soirée vide futs animée par DJ Romain

Au programme des ces 3 jours de fêtes, de la joie et de la bonne humeur…

Anne Lanta

Sainte-Colombe

dernière mise à jour : 2022-04-08 par OT Chalosse Tursan