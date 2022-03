Fêtes locales Saint-Yaguen Saint-Yaguen Catégories d’évènement: Landes

Saint-Yaguen

Fêtes locales Saint-Yaguen, 13 août 2022, Saint-Yaguen. Fêtes locales Saint-Yaguen

2022-08-13 – 2022-08-15

Saint-Yaguen Landes 14 EUR PROGRAMME : SAMEDI 13 AOUT.

12h Ouverture des fêtes par la jeunesse du village à la mairie

15h Après-midi jeux pour petit et grand suivi d’un gouter

19H – Apéritif

20H Repas

23H – Soirée Bodega. DIMANCHE 14 AOUT.

19h Apéritif

20h Repas

23h30 Soirée Bodega LUNDI 15 AOUT.

11H – Messe

12H – Apéritif concert

