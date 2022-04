Fêtes locales Saint-Jammes, 22 avril 2022, Saint-Jammes.

Fêtes locales Saint-Jammes

2022-04-22 19:30:00 – 2022-04-23

Saint-Jammes Pyrénées-Atlantiques Saint-Jammes

8 8 EUR Vendredi : 19h30 : repas : assiette de charcuterie, axoa de veau, fromage, tarte aux pommes et café) animé par le comité des fêtes. Sur réservations.

Samedi : bal de conclure

14h : diverses activités sportives seront proposées, tournoi de pétanque en doublette et un tournoi de foot, ainsi que des activités ludiques pour enfants.

22 h 30 : bal animé par le podium Manhattan (entrée : 5 euros), avec buvette et assiettes de charcuterie.

COmité des fêtes ST Jammes

Saint-Jammes

